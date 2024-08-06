Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kestel İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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