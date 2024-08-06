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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:33 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:33
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kestel İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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