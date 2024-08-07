Bursa'da coğrafi işaret tescili alan İnegöl büryanı tanıtıldı

İnegöl Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve coğrafi işaret tescili alan İnegöl büryanı (İnegöl mişoriz) düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Gastro İnegöl Restoranı'nda yapılan tanıtımda, Arnavut yemeği olan mişoriz, yine o bölgeye has lezzetlerle süslenerek özel bir menüyle davetlilere ikram edildi.

Programda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, coğrafi işaret tescili aldıkları için çok heyecanlı olduklarını aktardı.

İnegöl'ün daha çok mobilyayla, sanayiyle ön plana çıktığını, beraberinde tarım değerlerinin de konuşulduğunu ancak bunlarla birlikte kendilerinin gastronomi değerlerini de öne çıkarmak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Taban, "Özellikle pandemi sürecinde tüm kırsal mahallelerimizin taramalarını gerçekleştirdik. Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın değerleriyle, örf ve adetleriyle, gelenekleriyle, görenekleriyle bu şehre geldiklerini biliyoruz. Onları bir fırsata dönüştürmek istedik." dedi.

Taban, İnegöl'ün turizm anlamında doğası, gastronomisi, termal kaplıcalarının öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz burada özellikle gastronomi noktasında 200 dolayında yemek çeşidi ve ciddi bir gastronomi zenginliği olduğunu gördük. Bunun bir fırsata çevrilebileceğini düşündük. Bu noktada bizlere hem şehrimizin bir evladı olan hem de gastronomi profesörü olan Murat Doğdubay hocamızın bizlere ciddi katkıları oldu. İnegöl köftesi bildiğiniz gibi Bulgaristan'dan şehrimize gelen ve daha sonra burada markalaşan bir değer. Bu markadan da güç alarak yolumuza devam ettik. Bir yol haritası çıkardık. Bu yol haritasında yeni coğrafi işaretler almak, marka tescilleri gibi süreçler yer alıyor.

Bunlar bizim şehrimizin değerini gün yüzüne çıkarmanın adımları. Bizler coğrafi işaretli İnegöl köftemizi yine baş tacı yapıyoruz ve onun yanında İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl cerrah kuru fasulyesi, İnegöl çıbrıkası ve son olarak bugün itibariyle de İnegöl mişorizinin coğrafi işaretini almış olduk. Coğrafi işaret süreci devam eden başkaca ürünlerimiz de var." Tanıtıma AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın yanı sıra sektör temsilcileri, gastronomi uzmanları, basın mensupları ve influencerlar katıldı.