GÜNCELLEME - Bursa'da yat üretim fabrikasının deposundaki yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin depodaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği yangın dolayısıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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