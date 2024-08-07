Bursa'da cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bursa'da hırsızlıktan girdiği cezaevinden çıktığı gün aynı suçu işleyen zanlı, kız arkadaşının evinde yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir evden R.A'ya ait çanta, cüzdan ve telefonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ay önce de aynı mahalleden hırsızlık yapan, 35 suç kaydı bulunan Ö.G. (31) olduğunu ve cezaevinden olay günü çıktığını belirledi.