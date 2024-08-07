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        Gürsu Belediyesi'nden güneş enerjisi santrali projesi

        Ericek Adrenalin Park'ta güneş enerjisi santralinin (Adrenalin GES) teknik değerlendirmelerden geçerek yatırım için onay aldığı paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:41
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        Gürsu Belediyesi'nden güneş enerjisi santrali projesi
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        Ericek Adrenalin Park’ta güneş enerjisi santralinin (Adrenalin GES) teknik değerlendirmelerden geçerek yatırım için onay aldığı paylaşıldı.

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yapılan açıklamadaki değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verildi:

        "Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş enerji sistemimizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk."

        1,5 mWp güce sahip 1,5 megawatlık GES tesisi tamamlandığında, Gürsu Belediyesi'nin enerji giderlerini sıfırlayarak belediyeye ilave gelir kazandırmasının hedeflendiği belirtildi.

        Gürsu Belediyesi, GES projesi ile Avrupa Birliği'nden Yılın Girişimcilik Ödülü'nü kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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