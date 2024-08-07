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        Gemlik'te 2 hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin aranan kişilere yönelik çalışmasında, kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 hükümlünün aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:56
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        Gemlik'te 2 hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin aranan kişilere yönelik çalışmasında, kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 hükümlünün aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

        Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, bu kişilerin yanı sıra birden fazla suç kaydı ve 22 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö'yü yakaladı.

        Yasal işlem başlatılan bu kişilerden, söz konusu 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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