Gemlik'te 2 hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı

Ekipler, bu kişilerin yanı sıra birden fazla suç kaydı ve 22 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö'yü yakaladı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin aranan kişilere yönelik çalışmasında, kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 hükümlünün aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

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