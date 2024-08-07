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        İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa geçişinde refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:04
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        İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa geçişinde refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Selami Tekdur (60) idaresindeki 34 ZJ 1065 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge yakınlarında kontrolden çıktı.

        Dorsesinden ayrılan tırın çeker kısmı refüje devrilerek ters döndü. Hafif yaralanan sürücü Tekdur, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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