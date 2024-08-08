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        Bursa'da yanan evde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 gün önce yangın çıkan evde ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:29
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        Bursa'da yanan evde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 gün önce yangın çıkan evde ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi.

        Vatan Mahallesi 2. Vaha Sokağı'ndaki üç katlı binan bodrum katında çıkan yangın sonrası bulunan Faik Yorgun'un (72) cesedine, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

        Boynunda kırıklar bulunan Yorgun'un iple boğulduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü otobüsle Antalya'dan Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi M.P'yi (22) gözaltına aldı.

        Sorgusunda suçunu itiraf eden M.P, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Öldürülen Faik Yorgun'un, M.P'nin babasıyla iş yerinden arkadaş olduğu ve aralarında husumet bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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