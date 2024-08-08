Bursa'da yanan evde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Öldürülen Faik Yorgun'un, M.P'nin babasıyla iş yerinden arkadaş olduğu ve aralarında husumet bulunduğu bildirildi.

Boynunda kırıklar bulunan Yorgun'un iple boğulduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

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