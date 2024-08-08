Bursa'da yanan evde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 gün önce yangın çıkan evde ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 gün önce yangın çıkan evde ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi.
Vatan Mahallesi 2. Vaha Sokağı'ndaki üç katlı binan bodrum katında çıkan yangın sonrası bulunan Faik Yorgun'un (72) cesedine, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
Boynunda kırıklar bulunan Yorgun'un iple boğulduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü otobüsle Antalya'dan Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi M.P'yi (22) gözaltına aldı.
Sorgusunda suçunu itiraf eden M.P, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öldürülen Faik Yorgun'un, M.P'nin babasıyla iş yerinden arkadaş olduğu ve aralarında husumet bulunduğu bildirildi.
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