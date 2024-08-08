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        Bursa'da domates üreticileri kara yolunda eylem yaptı

        Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:27
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        Bursa'da domates üreticileri kara yolunda eylem yaptı
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        Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

        Karacabey ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odaları öncülüğünde bir araya gelen çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karacabey kesiminde traktörleriyle toplandı.

        Çiftçiler, salça fabrikalarının ürün alımı konusunda yaşadıkları sorunlar nedeniyle traktörleri ile yolun her iki yönünü trafiğe kapattı.

        Yolun açılmasını isteyen sürücülerle küçük çaplı gerginliklerin yaşandığı bölgeye, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iki ilçenin kaymakamları, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları geldi.

        Üreticilerle görüşen Vali Demirtaş, eylem yapan çiftçilere megafonla seslendi.

        Sorunları çözmek için yaklaşık 10 gündür görüşmeler yaptıklarını belirten Demirtaş, "Oda başkanlarımızla bir araya geldik. Daha sonra salça fabrikası yöneticileriyle, iş adamlarıyla görüştük. Şu anda bir kısmı alıma başladı. Tarım Kredi Kooperatifiyle yaptığımız görüşmede 30 bin ton alıma başlandı. 20'den fazla zincir marketin sahipleriyle görüştük. Marketlerinde sadece bizim ürünlerimizi satacaklar." diye konuştu.

        Yolun kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşandığını ifade eden Demirtaş, eylemin sonlandırılmasını istedi.

        Vali Demirtaş'ın çiftçileri ikna etmesinin ardından yaklaşık 3,5 saat sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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