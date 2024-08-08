İnegöl'de bir araçtan düşen karpuzlar kara yoluna saçıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kasasından yola saçılan karpuzlar tehlikeye neden oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kasasından yola saçılan karpuzlar tehlikeye neden oldu.
Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle karpuzlar yola saçıldı.
Bölgede herhangi bir kazaya rastlanmazken, karpuzların bir tır veya kamyonun kasasından düştüğü tahmin ediliyor.
Yola saçılan karpuzlar nedeniyle kara yolunun bir bölümü kırmızıya döndü.
Etrafa saçılan karpuzlardan dolayı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Olay yerinde temizlik çalışması başlatıldığı öğrenildi.
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