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        Bursa'da yoldan çıkıp bahçedeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yoldan çıkıp bir evin bahçesindeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:25
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        Bursa'da yoldan çıkıp bahçedeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yoldan çıkıp bir evin bahçesindeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Sultaniye Mahallesi’nde R.Ç. (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, yoldan çıkıp bir evin bahçesindeki ağaca çarptı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü R.Ç. ve beraberindeki F.Ç, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalelere rağmen R.Ç. yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan F.Ç’nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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