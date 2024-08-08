Bursa'da yoldan çıkıp bahçedeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

Burada yapılan müdahalelere rağmen R.Ç. yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yoldan çıkıp bir evin bahçesindeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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