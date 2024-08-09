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        Bursa'da cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:11
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        Bursa'da cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

        Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çiftehavuzlar Mahallesi Kanal Caddesi'nde şüphe üzerine durdurmak istedikleri kişinin kaçması nedeniyle onu kovalamaya başladı.

        Kısa süreli kovalamacanın ardından bilgileri sorgulanan bu kişinin Rahim A. (41) olduğu, 17 sene önce işlediği cinayet nedeniyle 29 yıl 6 ay hapse mahkum edilerek cezaevine konulduğunu ve firari olduğunu belirledi.

        Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesince arandığı tespit edilen ve üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Rahim A, Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Hükümlünün, işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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