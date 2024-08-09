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        Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi

        Bursa Şehir Hastanesinde görevli İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, aşırı sıcaklar nedeniyle vücuttaki sıvı kaybının kronik hasta ve yaşlı bireylerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle günde en az 2,5 litre su tüketilmesini önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:25
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        Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi
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        Bursa Şehir Hastanesinde görevli İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, aşırı sıcaklar nedeniyle vücuttaki sıvı kaybının kronik hasta ve yaşlı bireylerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle günde en az 2,5 litre su tüketilmesini önerdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Deniz, Türkiye'nin sıcak bir yaz geçirmesi ve nem oranının artması sonucu bireylerin sağlığının olumsuz etkilenebildiğini, bundan en çok etkilenen grupların 65 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı bulunanlar olduğunu belirtti.

        Bu kişilere güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını, ayrıca bu saatlerde denize girmemelerini tavsiye eden Deniz, "Dışarıda bulunulduğunda açık renkli hafif ve geniş kıyafetler tercih edilmeli, hava delikleri olan kalın kenarlı şapkalar giyilmeli, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için ise güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, ağır fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır." ifadesini kullandı.

        - Çay, kahve ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu"

        Sıcak havaların insan cildinde farkına varılamayan sıvı kayıplarına yol açtığına dikkati çeken Deniz, bu durumun yaşlılarda ölümcül sonuçlara sebebiyet verebileceğini bildirdi.

        Doç. Dr. Deniz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Doktorunuz tarafından sıvı kısıtlaması yapılması belirtilmedikçe ve susama hissi olmasa bile günde en az 2,5 litre yani 12-14 su bardağı sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Sıvı tüketilmesinde su içmek esas olmakla birlikte su dışı sıvı alımında çay, kahve ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu tercih edilmelidir. Alkol, kafein ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan fazla sıvı atımına yol açabileceği için uzak durulmalıdır. Ayrıca mide rahatsızlıklarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir."

        Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında sıcak çarpmasının geldiğini vurgulayan Deniz, önemli ve tehlikeli sorunlara yol açabilen bu durumun 41 dereceye kadar çıkabilen yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, nabız hızında yükselme gibi bulgularla kendini gösterebileceğini kaydetti.

        Bu bulgulardan bir veya birkaçı varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneren Deniz, "Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve açık tenliler daha fazla etkilendiği için sıcak çarpmasında komaya kadar gidebilen nörolojik bozukluklar da görülebilmektedir. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az 2 kez sıcak çarpması açısından yakın gözlem altında olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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