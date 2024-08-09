Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Harmancık Panayırı için yer satış ihalesi yapıldı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Panayır ve Kültür Şenliği için yer satış ihalesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmancık Panayırı için yer satış ihalesi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Panayır ve Kültür Şenliği için yer satış ihalesi gerçekleştirildi.

        Bu sene 13-18 Ağustos'ta yapılacak etkinlik için Harmancık ile çevre il ve ilçelerden yaklaşık 100 esnaf ihaleye katıldı.

        Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, programda yaptığı konuşmada, bu yıl her güne bir etkinlik planladıklarını söyledi.

        Arıkan, "14 Ağustos’ta Mudanya Belediyesi ve Gemlik Belediyesi Bandosu kortej yürüyüşü ve mahalli sanatçılarımızın konseri olacak. 15 Ağustos Perşembe günü Tuğçe Kandemir, 16 Ağustos Cuma günü Moğollar konseri, 17 Ağustos'ta mehteran gösterisi , 18 Ağustos'ta ise DAĞ-DER ile Harmancık Danışığı yapacağız. Herkesi davet ediyorum. Büyükşehir Belesiye Başkanımız Mustafa Bozbey ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Belediye Kültür Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 77. Harmancık Panayırı ve Kültür Şenliği için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek

        Benzer Haberler

        Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tü...
        Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tü...
        Bursa'da cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı
        Bursa'da cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalandı
        Bursa'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da mobilya aksesuarı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü: 3 işçi...
        Bursa'da mobilya aksesuarı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü: 3 işçi...
        Bursa'da yoldan çıkıp bahçedeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        Bursa'da yoldan çıkıp bahçedeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        Dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı
        Dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı