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        Bursa'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:10
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        Bursa'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çekirge Mahallesi Filiz Sokağı'nda Melahat Sayın'a ait tek katlı evin terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden kadın, torunu Metehan Sayın'ı da alarak evden çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Söndürme çalışmasını izlerken fenalaşan Melahat Sayın ise çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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