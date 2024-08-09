Bursa'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Söndürme çalışmasını izlerken fenalaşan Melahat Sayın ise çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden kadın, torunu Metehan Sayın'ı da alarak evden çıktı.

Çekirge Mahallesi Filiz Sokağı'nda Melahat Sayın'a ait tek katlı evin terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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