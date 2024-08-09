"Futbolda şike kumpası davası" sanıklarından eski hakim Bursa'da yakalandı

FETÖ kumpaslarından "futbolda şike kumpası davası" ile "Odatv davası" sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen, Bursa'da yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.