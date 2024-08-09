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        "Futbolda şike kumpası davası" sanıklarından eski hakim Bursa'da yakalandı

        FETÖ kumpaslarından "futbolda şike kumpası davası" ile "Odatv davası" sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen, Bursa'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:36
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        "Futbolda şike kumpası davası" sanıklarından eski hakim Bursa'da yakalandı
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        FETÖ kumpaslarından "futbolda şike kumpası davası" ile "Odatv davası" sanıklarından olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen, Bursa'da yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

        Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        "Futbolda şike kumpası davası" sanıklarından olan, "Odatv davası"nda da yargılanan Şen, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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