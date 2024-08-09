Karacabey'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti.
Yusuf İ. idaresindeki 16 BEK 815 plakalı motosiklet, Sırabademler Mahallesi'ndeki Canbalı Köprüsü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Öldüğü belirlenen sürücünün cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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