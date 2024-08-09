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        Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü

        Bursa'da amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:57
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        Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü
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        Bursa'da amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

        M.A. (19), Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde kendi evlerinin de bulunduğu aile apartmanında yanlışlıkla elindeki ruhsatsız tabancanın tetiğine bastı.

        Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, kuzeni İsa A'nın (26) boğazına isabet etti.

        Ağır yaralanan İsa A, tedaviye alındığı Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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