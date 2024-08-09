Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü

M.A. (19), Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde kendi evlerinin de bulunduğu aile apartmanında yanlışlıkla elindeki ruhsatsız tabancanın tetiğine bastı.

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