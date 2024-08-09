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        Bursa'da üniversitelilerin geliştirdiği otonom araç tanıtıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) tarafından yapılan OTAGG-01 özgün otonom aracın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:45 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:45
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        Bursa'da üniversitelilerin geliştirdiği otonom araç tanıtıldı
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) tarafından yapılan OTAGG-01 özgün otonom aracın tanıtımı yapıldı.

        BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, 105 gönüllü üyeden oluşan OTAGG tarafından geliştirilen otonom araç, bu yıl TEKNOFEST Robotaksi Otonom Araç Kategorisi'nde finalde yarışacak.

        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, aracın tanıtımında yaptığı konuşmada, üniversitedeki öğrenci toplulukları ve grupların kıymetli projelere imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

        OTAGG'ın da uzun süredir özel bir çalışma yürüttüğü bilgisini veren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu araç uzun süre çalışmalar sonucu geliştirildi. TEKNOFEST'te zaten finaldeyiz, derece elde etmek istiyoruz. Bu aracı geliştiren özel bir grup var. Gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Geliştirilen araç kısa vadede TEKNOFEST gibi kıymetli yarışmalarda derece almayı başardı. Asıl hedefimiz ise çok daha büyük. Türkiye’nin en geniş kampüslerinden birine sahibiz. Bu geniş alanda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve personelimizin bir yerden bir yere giderken otonom araçlarla ulaşım sağlamasını hedefliyoruz. İşte bu aracımız için uzun vadeli hedefimiz de budur. Çalışmalar tamamlandığında tamamen insansız, biraz daha büyük ve geniş bir otonom araca kavuşmuş olacağız. Projeye emek veren ve katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz."

        BUÜ AR-GE Koordinatör Yardımcısı ve OTAGG Genel Müdürü Koray Aki de 2,5 metre uzunluğundaki aracın otonom-4 seviyesinde olduğunu ifade etti.

        Aracı sensörler yardımıyla otonom hareket ettirebildiklerini belirten Aki, "Bundan sonraki seviye otonom 5 seviyesi oluyor. Bu seviyede direksiyon, fren ya da gaz pedalı bulunmuyor. Şu anda yaptığımız araç otonom-4 seviyesinde. Otonom-4 seviyesinde olan aracımızı otonom-5 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu seviyede herhangi bir insana ihtiyaç duymadan aracımız hareket edebilecek." ifadesini kullandı.

        Aracın yapımında destek sağlayan sponsorlara da teşekkür plaketi verilen program, öğrencilerin OTAGG-01 aracıyla yaptıkları kısa gösterinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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