Mudanya'da siyah incir hasadı başladı

Hasat programına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ve Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile üreticiler katıldı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Mürsel Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldiği programda, siyah incirin kalitesine ve bölge ekonomisine katkısı vurgulandı.

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