Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da siyah incir hasadı başladı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde siyah incir hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da siyah incir hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde siyah incir hasadı başladı.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Mürsel Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldiği programda, siyah incirin kalitesine ve bölge ekonomisine katkısı vurgulandı.

        Hasat programına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ve Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mudanya'da 8 bin sazan yavrusu göletlere salındı
        Mudanya'da 8 bin sazan yavrusu göletlere salındı
        Bursa'da saman balyaları yandı
        Bursa'da saman balyaları yandı
        Bursa'da üniversitelilerin geliştirdiği otonom araç tanıtıldı
        Bursa'da üniversitelilerin geliştirdiği otonom araç tanıtıldı
        Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dola...
        Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dola...
        Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla öldü
        Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla öldü
        Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü
        Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü