Mudanya'da 8 bin sazan yavrusu göletlere salındı
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 2 gölete 8 bin sazan yavrusu bırakıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 2 gölete 8 bin sazan yavrusu bırakıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çınarlı Göleti'ne 5 bin, Çayönü Göleti'ne ise 3 bin yavru sazan saldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, sazan balığının üreme boyunun 40 santimetre olduğunu ve bu boydan küçük balıkların avlanmaması gerektiğini vurguladı.
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