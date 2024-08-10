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        Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:59
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        Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki karton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bitişikteki lastik fabrikasına sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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