Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki karton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bitişikteki lastik fabrikasına sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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