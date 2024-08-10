Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki karton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bitişikteki lastik fabrikasına sıçradı.

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