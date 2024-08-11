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        Bursa'da freni boşalan tır araçlara çarparak durdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 02:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:14
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        Bursa'da freni boşalan tır araçlara çarparak durdu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi.

        İnegöl-Yenişehir yolunda sürücüsü F.U'nun park ettiği tırın freni boşaldı.

        Hareket edip sürat kazanan tır, yol kenarında park halindeki 2 araca çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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