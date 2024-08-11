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        Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:06
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        Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu.

        Sinanbey Mahallesi Kaçıkçıoğlu İlkokulu bahçesinde uzun süre duvar üzerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, U.Ö. isimli kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        U.Ö'nün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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