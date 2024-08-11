Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu.
Sinanbey Mahallesi Kaçıkçıoğlu İlkokulu bahçesinde uzun süre duvar üzerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, U.Ö. isimli kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
U.Ö'nün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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