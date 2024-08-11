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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:56
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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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