Bursa'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.