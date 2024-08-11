GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta, su tesisatı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O. ve Samet O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.