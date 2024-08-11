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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:15
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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Uğur Arslan (48) idaresindeki 16 LCR 92 plakalı otomobil, Mezbaha Kavşağı'ndan dönüş yapan Deniz Akdemir (35) idaresindeki 21 AEK 604 plakalı otomobile çarptı.

        Savrulan otomobil ise kavşakta bekleyen Halil Umut (66) idaresindeki 16 AKV 225 plakalı minibüse çarptı.

        Kazada Uğur Arslan idaresindeki otomobilde bulunan eşi Sultan (40) ve kızları Medine Gül Arslan (15) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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