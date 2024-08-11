GÜNCELLEME 2 - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin 1 uçak, 3 helikopter, 44 araç ve toplam 132 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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