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        Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 21:49
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        Bursa'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İ.G. yönetimindeki 16 AJJ 227 plakalı otomobil, Halitpaşa Mahallesi Kırkdamla Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, taş bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazada sürücünün yanı sıra, aynı aileden A.G, Ö.G. ve H.G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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