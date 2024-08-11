Bursa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Şeyho (20) idaresindeki 01 MB 9358 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı Akhisar Mahallesi Öküzçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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