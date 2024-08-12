Bursa'da denizde ceset bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Halitpaşa Mahallesi'ndeki sosyal tesisin kıyısında, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler cesedi kıyaya çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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