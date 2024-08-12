Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.