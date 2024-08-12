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        Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:48
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        Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.

        İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

        Yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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