Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.
İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.
Yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
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