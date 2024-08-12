Bursa'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili şüpheliler A.B, İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün su tesisatı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıkmıştı.