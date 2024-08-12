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        Bursa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:31
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        Bursa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Cihan Özden (39) idaresindeki 34 KOS 024 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Harmanlı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde giden Erdoğan Yeşilöz (38) yönetimindeki 06 AE 5388 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Özden ile aynı araçtaki Merve (34), Mila (6) ve Parla Özden (2) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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