Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da araçtan havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Bursa'da bir araçtan havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da araçtan havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’da bir araçtan havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa’da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haber yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma sonucu Yıldırım ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli D.A. başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Türkiye'den Yunanistan'a yardım
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde

        Benzer Haberler

        Bursa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Bursa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 kişi yaralandı
        İşçilerinin kaldığı baraka yangında küle döndü
        İşçilerinin kaldığı baraka yangında küle döndü
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı
        'Ortak su kullanımı' kavgasında baba öldü, oğulları yaralı (2)
        'Ortak su kullanımı' kavgasında baba öldü, oğulları yaralı (2)
        Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
        Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi