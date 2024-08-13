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        Bursa'da "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" tanıtıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ortak çalışma yürüttüğü "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" kapsamında Bursa'da basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:50
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        Bursa'da "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" tanıtıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ortak çalışma yürüttüğü "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" kapsamında Bursa'da basın toplantısı düzenlendi.

        ILO Türkiye Ofisi İletişim Yöneticisi Esra İsen'in sunumuyla gerçekleşen toplantıda, çocuk işçiliğin ortadan kaldırılmasına yönelik "Tarladan Okula Bir Damla Daha" belgeseli basın mensuplarına izletildi ve çeşitli atölyeler işlendi.

        Programda açılış konuşması yapan Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma İstihdam Politikaları Daire Başkanı Gökay Dağ, çocuk işçiliğin gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede dikkat edilmesi gereken hususların başında geldiğini belirtti.

        Tüm dünyada çalışan çocukların bazen eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

        “Dolayısıyla ilerde çalışma imkanları için gerekli olan donanımlarından yoksun kalırlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 1994 yılında ekonomik işlerde çalışan çocukların oranı yüzde 15'lerdeyken, 1999'da yüzde 10'lara, 2006 yılında yüzde 5,9'a, 2019'da yüzde 4,4'e gerilemiştir.”

        Esra İsen de "Benim katkım" etiketiyle çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir akım başlattıklarını ifade ederek, medya sektörünün farkındalık kazandırmada önemli bir role sahip olduğunu aktardı.

        Medyada kimi zaman çocuk işçiliğe özendirecek yanlış haberlerin yer aldığını dile getiren İsen, şunları kaydetti:

        “Heinrich Pestalozzi'nin de dediği gibi 'Bizler sadece yaptığımız kötülüklerden sorumlu değiliz, imkanımız olduğu halde yapmadığımız iyiliklerden de sorumluyuz.' Aslında seminerimizin özeti bu. Medyaya düşen sorumluluğu bence çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yapabilecekken yapmadığımız şeyler ya da yaparsak bizim için önemli görünmeyen şeyler bazen birilerinin ya da bir çocuğun hayatını nasıl ve olumlu etkileyebilir, bugün bunları konuşacağız."

        Gazetecilerin çocuk işçiliği konusunu ele alırken dikkat etmesi gereken konulara odaklanan program, medyadaki doğru ve yanlış örneklerin gösterilmesiyle sona erdi.

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