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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:41
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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçe merkezinden İznik Gölü yönüne seyreden Oğuzhan S. (25) idaresindeki 77 ACA 531 plakalı motosiklet, ana yola çıkmaya çalışan Abdülmacit K'nin (55) kullandığı 16 ASR 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Göl Yolu'ndaki kazada, motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

        Durumun bildirilmesi bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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