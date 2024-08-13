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        Orhangazi'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:29
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        Orhangazi'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Arapzade Mahallesi Santralyolu Caddesi 4 No'lu Sokak'ta, Dilek T. (30) idaresindeki 16 ANU 675 plakalı otomobil ile Nurhan G'nin (20) kullandığı 16 ABN 375 plakalı otomobil çarpıştı.

        Nurhan G. yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra durabildi.

        Kazada yaralanan Nurhan G, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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