Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fesih B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokağı'nda 11 Ağustos'ta su tesisatı işi yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırmış, kavgada Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O. ve Samet O. yaralanmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde yaşanan olayın ardından zanlılar A.B, İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y'yi yakaladı.

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