Bursa'da tefecilik ve silah ticareti iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı

34 şüphelinin yakalandığı operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan birçok alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "ruhsatsız silah ticareti" ve "tefecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tefecilik ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.

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