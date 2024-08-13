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        GÜNCELLEME - Bursa'da araçtan havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Bursa'da bir araçtan havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:01
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        GÜNCELLEME - Bursa'da araçtan havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da bir araçtan havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma sonucu Yıldırım ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli D.A, Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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