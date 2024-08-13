GÜNCELLEME - Bursa'da araçtan havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Soruşturma sonucu Yıldırım ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli D.A, Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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