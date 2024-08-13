Bursa'da Arap taylarının satışından 20 milyon lira gelir elde edildi

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Karacabey harasında yetiştirilen 73 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İhalede "Tozyutturan" isimli tay, Elif Akın tarafından 1 milyon 700 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

Bu tayı 1 milyon 600 bin lirayla "Tirilye Kartalı", 1 milyon 200 bin lirayla "Özgünalp" isimli tay izledi.