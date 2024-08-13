Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Yeni Sölöz Mahallesi'nde, Bayram Kıyar (70) ile eşi Sadegül Kıyar’ın (65) yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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