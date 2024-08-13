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        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:19
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        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Yeni Sölöz Mahallesi'nde, Bayram Kıyar (70) ile eşi Sadegül Kıyar’ın (65) yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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