Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Yeni Sölöz Mahallesi'nde, Bayram Kıyar (70) ile eşi Sadegül Kıyar’ın (65) yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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