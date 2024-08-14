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        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:49
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        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Arapzade Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre H. (33) idaresindeki 34 HET 373 otomobille A.U. (19) idaresindeki 16 VH 468 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etksiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan T.Ü. (19) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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