Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etksiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan T.Ü. (19) yaralandı.

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