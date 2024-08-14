Bursa'da 44 yaşındaki kadın biyonik kulak ameliyatı ile yeniden duymaya başladı

Çocukluk çağında geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı işitme kaybı yaşayan 44 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon (biyonik kulak) ameliyatıyla yeniden işitmeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, biyonik kulak ameliyatı olarak da bilinen koklear implantasyon ameliyatı, yüksek oranda işitme kaybı olan hastaya ilk kez uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Solmaz, koklear implantasyonu ameliyatını ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hastanın 44 yaşında yetişkin bir kadın olduğunu ve 4-6 yaşlarında febril konvülsiyon denilen ateşli bir hastalık geçirmesi sebebiyle işitme kaybı yaşadığını aktaran Solmaz, "Daha önce işitme cihazlarıyla bu sorunu giderebiliyorken yıllar içinde işitmesi tamamen kaybolmuş. Hastamız, koklear implant takılabilmesi için gerekli kriterleri karşıladıktan sonra biz de hastanemizde bu cihazı, hastamıza başarılı bir operasyonla yerleştirdik." ifadesini kullandı. Ameliyatın güzel ve başarılı geçtiğini bildiren Solmaz, şunları kaydetti: