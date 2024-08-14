Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 44 yaşındaki kadın biyonik kulak ameliyatı ile yeniden duymaya başladı

        Çocukluk çağında geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı işitme kaybı yaşayan 44 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon (biyonik kulak) ameliyatıyla yeniden işitmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 44 yaşındaki kadın biyonik kulak ameliyatı ile yeniden duymaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çocukluk çağında geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı işitme kaybı yaşayan 44 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implantasyon (biyonik kulak) ameliyatıyla yeniden işitmeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, biyonik kulak ameliyatı olarak da bilinen koklear implantasyon ameliyatı, yüksek oranda işitme kaybı olan hastaya ilk kez uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Solmaz, koklear implantasyonu ameliyatını ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Hastanın 44 yaşında yetişkin bir kadın olduğunu ve 4-6 yaşlarında febril konvülsiyon denilen ateşli bir hastalık geçirmesi sebebiyle işitme kaybı yaşadığını aktaran Solmaz, "Daha önce işitme cihazlarıyla bu sorunu giderebiliyorken yıllar içinde işitmesi tamamen kaybolmuş. Hastamız, koklear implant takılabilmesi için gerekli kriterleri karşıladıktan sonra biz de hastanemizde bu cihazı, hastamıza başarılı bir operasyonla yerleştirdik." ifadesini kullandı.

        Ameliyatın güzel ve başarılı geçtiğini bildiren Solmaz, şunları kaydetti:

        "Ekip olarak güzel bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın şu anda ameliyatının 4'üncü günü. Daha cihazları test etmedik ama ameliyat esnasında zaten cihazın uygun olacağını bilgisayar programı üzerinde tespit ediyoruz ve cihazdan fayda göreceğini ümit ediyoruz. Bu ameliyat, Bursa Şehir Hastanesi’nde ilk defa yapılmış bir ameliyat olup daha sonraki dönemde de artık işitme kaybı olan bebeklerimize, hastalarımıza dönük hizmetimiz devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor

        Benzer Haberler

        YKS'den 220 puan alan 70 yaşındaki kasap, tercih yapmadı
        YKS'den 220 puan alan 70 yaşındaki kasap, tercih yapmadı
        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Banyo sobasını yakarken iki katlı ev küle döndü
        Banyo sobasını yakarken iki katlı ev küle döndü
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        TİGEM, tay satışından tek seferde 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti
        TİGEM, tay satışından tek seferde 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti
        Bursa'da ruhsatsız silah ve tefeci operasyonu: 34 gözaltı
        Bursa'da ruhsatsız silah ve tefeci operasyonu: 34 gözaltı