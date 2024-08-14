Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 14.00 ile 15.55 arasındaki 4 sefer de yapılamadı.
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