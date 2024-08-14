Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi

Aynı gerekçeyle 14.00 ile 15.55 arasındaki 4 sefer de yapılamadı.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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