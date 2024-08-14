Bursa ve çevre illerde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda gerçekleşen programda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Ankara'da yapılan kutlama programının heyecanını yaşamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Gürkan, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu, iktidara gelindiği ilk günden itibaren eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora, yerelden genele pek çok alanda devrim niteliğindeki çalışmalarıyla, ülkenin son 23 yılına siyasetiyle damga vurmuş bir parti olduğunu hatırlattı.

Gürkan, "Her türlü engelleme çalışmalarına rağmen aziz milletimizin desteği sayesinde girdiğimiz her seçimden hamdolsun başarıyla ayrıldık. Bugün adı AK Parti diyerek, partimizin 23’üncü kuruluş yıl dönümünü ilk günkü heyecanla kutluyoruz." dedi. Programa AK Parti Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. - Balıkesir Balıkesir'de Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Başkanı Mehmet Aydemir de AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin kalkınması adına büyük girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Aydemir, 23 sene önce Türkiye'de sadece bayrak ipliği üretimiyle övünüldüğünü belirterek, "Bugün üretimde, savuma sanayiinde, sağlıkta, otomotivde, turizmde ve birçok alanda büyük atılımlar yapılmıştır. En önemlisi olan savunma sanayiinde bugün ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, Baykar gibi birçok yerli firmamız, yüzde 80 oranında yerli ve milli üretim yapabilir hale geldi. 23 yıl önce her alanda dışarıya muhtaç olan bizler bugün, ihracat yapar hale geldik." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yürümekten onur duyduğunu dile getiren Aydemir, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladığını sözlerine ekledi.

Etkinliğe AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları ile çok sayıda parti üyesi katıldı. - Çanakkale Çanakkale'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen törende konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelme başarısını gösteren, iktidarda oyunu artıran AK Parti'nin, hala milletinin gönlünde ve emrinde olduğunu söyledi. AK Parti'nin milletin içinden, milletin ihtiyaçları doğrultusunda ve milletin talebiyle kurulmuş bir parti olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Erdemliler hareketi olarak başlayan ve daha sonra partileşen, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, fikir ve icraat hareketidir. Kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelebilme başarısını gösteren tek partidir. İktidarda oyunu artıran, yani milletin teveccühünü daha da artıran Türk tarihindeki ilk partidir. Bu anlamda, milletimizle birlikte, milletimiz için hareket eden, halka rağmen değil, hep birlikte icraat gerçekleştirmesini bilen ve becerebilen bir harekettir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hala milletimizin gönlünde, hala milletimizin ümididir."

Törene, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, il genel ve belediye meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları, ilçe başkanları, belediye başkanları, yöneticiler ve partililer katıldı. - Yalova Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil büyük bir medeniyet yürüyüşünün adı olduğunu ifade etti. AK Parti'nin 23 yıldır çok önemli adımları attığını vurgulayan Akyol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bundan tam 23 yıl önce milletimizin geleceğini yeniden şekillendirmek, demokrasimizi güçlendirmek ve ülkemizi hak ettiği seviyelere taşımak amacıyla yola çıktık. Türkiye sevdasıyla yola çıktığımız bu kutlu yolculuğun 23'üncü yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. O günden bugüne ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizle el ele, gönül gönüle yürüyerek birçok başarıya imza attık." diye konuştu.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ise AK Parti'nin daha nice seneleri milleti ve teşkilatıyla kutlayacağını belirterek, "Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz onun yüce çatısı altında kabul ettiğimiz AK Parti'miz hamdolsun 23 yaşına ulaştı. Geride bıraktığımız 23 yılın ardından partimiz gerek müktesebatıyla, gerekse yetiştirdiği kadrolarla tüm Türkiye'de başka bir safhaya geçmiştir." dedi. Konuşmaların ardından İl Başkanı Güçlü, AK Parti'den istifa eden eski il başkanlarından Mustafa Pehlivan'a yeniden parti rozetini taktı.