Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tünelde arızalan tır iki otomobile çarparak zarar verdi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Tüneli'nde arızalanan tırın iki otomobile çarpması sonucu otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tünelde arızalan tır iki otomobile çarparak zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Tüneli'nde arızalanan tırın iki otomobile çarpması sonucu otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        İstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli'nde, Bursa'dan İstanbul istikametine giden Mehmet Ö. (65) idaresindeki 43 HZ 820 plakalı parke taş yüklü tırın hava hortumu tünel içindeyken arızalandı.

        Tır sürücüsü aracı sağ şeride çektikten sonra hava hortumunu onarmaya çalıştı.

        Sürücü Mehmet Ö, hava hortumunu yerine taktıktan sonra tır bir anda kontrolden çıkarak geri hareket etmeye başladı.

        Parke taş yüklü tır, arkadan gelen Bayram A. (45) idaresindeki 16 BKM 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hareket eden tır daha sonra A.E. (43) idaresindeki 34 HVS 098 plakalı otomobile çarparak otomobili dorsesinin altına sıkıştırdı. Dorsedeki parke taşlar, sıkışan otomobilin üzerine döküldü.

        Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak kaza nedeniyle tünel içinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Kaza nedeniyle tünel ve otoyol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Tır ile otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Bursa ve çevre illerde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu John Jenkins ile anlaştı
        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu John Jenkins ile anlaştı
        Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi
        Karacabey'de yılbaşından bu yana 61 motosiklet trafikten men edildi
        Karacabey'de yılbaşından bu yana 61 motosiklet trafikten men edildi
        Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı,...
        Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı,...
        YKS'den 220 puan alan 70 yaşındaki kasap, tercih yapmadı
        YKS'den 220 puan alan 70 yaşındaki kasap, tercih yapmadı