Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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